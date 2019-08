Köy okulundan küresel ödüle uzandı

09.08.2019 12:26

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir köy okulunda sınıf öğretmenliği yapan Zeliş Kurt, hayata geçirdiği projeler sayesinde Hindistan merkezli uluslararası bir vakfın yaptığı değerlendirmede 2019'un küresel öğretmenleri arasına girmeyi başardı.

Adıyaman'da doğup büyüyen, eğitiminin ardından Bitlis'in Tatvan ilçesinde göreve başlayan Zeliş Kurt, 10 yıl önce Menemen'deki bir köy okulu olan Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda göreve başladı.

Öğrencilerinin başarısını arttırmak için farklı metotlar geliştiren, öğretmenliğini okulun dışına taşıyarak köy kadınlarına geçim kaynağı yaratmak için kolları sıvayan Kurt, görev yaptığı köyü değiştirmeye başladı.

Zeliş Kurt, dünya genelinde eğitim projelerine destek vermek üzere çalışma yürüten Hindistan merkezli AKS Education'ın organize ettiği "Küresel Öğretmen Ödül Komitesi"nin yaptığı değerlendirmede 2019 yılının "en iyi 10 öğretmeni" arasında gösterildi.

Kurt, AA muhabirine, küçük bir yerde doğup büyüdüğünü, kırsalı bildiğini ve bir köyde görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Eğitimin, dönüşümün aslında kırsaldan ve köylerden başlayacağına inandığını, her adımı bu inançla attığını ifade eden Kurt, öğretmenlerin sadece okulda değil sokakta bir toplumu değiştirecek güce sahip olduğuna inandığını aktardı.

Bu kapsamda öğrenci velileriyle kurduğu diyalog sonrası geliştirdiği "Kadın değişir, toplum değişir" projesiyle köydeki kadınlar için çok güzel işlere imza attıklarını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Bu projeyi iki seneden beri yürütüyorum. Bir gönülle ekibi oluşturduk. Tüm köye yayıldı. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık ve bilinçlenmeyi artırıcı etkinlikler yapıyoruz. Kadınlarımızın köyde yapmış oldukları ürünler var. Bu ürünleri pazara çıkardık. Kadınlarımız ürünlerini sattılar ve bu sayede aile bütçelerine de katkı sağladılar. Kadının gücüne çok inanıyorum. Çalışmalarla kadınların sosyalleşmesi adına güzel işler yaptık."

Organik tarımla eğitim

Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar Projesi'yle de dersleri okulun dışında oluşturdukları orman sınıfına taşıdıklarını aktaran Zeliş Kurt, öğrencilerin derslere ilgisi ve başarı derecelerinde olumlu yönde değişimler gözlediğini aktardı.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınıfta yaptığımız öğretim yöntemleriyle çocuklara bir noktadan daha öteye yaklaşabileceğimiz inancında değilim. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde de bunlardan sıkça bahsediliyor. Çocuklarla her iklim şartında, her koşulda dışarıya çıkmaya çalıştım. Onlara aslında yaşam becerisi kazandırmayı hedefledim. Bu kapsamda köyde annelerden tohum istedim ve öğrencilerle bahçemize küçük bir organik ürün yetiştirebileceğimiz alan tasarladık. Tohumlarımızı ektik ve sonra da yetiştirdiğimiz ürünleri birlikte sınıfımızda yeme şansımız oldu. Bu proje ile de birçok kişiye, birçok öğretmene ulaşmayı hedefledim. Birçok çocuğun da bu projeden faydalanmasını hedefliyorum."

Kurt, projeleri tamamen gönüllü olarak yürüttüğünü ve bunun için bazı STK'larla işbirliği yaptığını ifade ederek, bu çalışmaların ardından Küresel Öğretmen Ödülleri organizasyonuna başvuruda bulunduğunu söyledi.

"Küçük küçük adımlar bu ödüle götürdü"

Dünya genelinden 12 binin üzerinde başvuru arasında yapılan değerlendirmede yılın küresel öğretmenleri arasına girmenin kendisine moral verdiğini ifade eden Kurt, Türkiye'yi bu anlamda temsil edeceği için gururlu olduğunu kaydetti.

2019 Global Teacher Awards ödül töreni için 15 Eylül'de Hindistan'a davet edildiğini aktaran Kurt, "Ülkemi temsilen ödül törenine katılacağım. Kelebek etkisiyle attığımız küçük adımlar büyüyor. O küçük küçük adımlar sinerjiye dönüşerek beni bu ödülü almaya götürdü. Bu çalışmalarla sadece okulumu, köyümü değil civar köylerdeki okullara, ilçedeki öğretmenlere ve çocuklara ulaşmayı hedefliyorum." dedi.

Mahalle Muhtarı Sıtkı Şen de Zeliş Kurt'un yaptığı çalışmalarla herkesin gönlünü kazandığını dile getirerek, öğretmenleriyle gurur duyduklarını söyledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise makamında kabul ettiği öğretmeni, başarısından dolayı kutladı.

İzmir'deki öğretmenlerin başarılarıyla dünya çapında ses getirmeye devam ettiğini söyleyen Yahşi, "Zeliş hocamızın Menemen'de köy okulunda yapmış olduğu çalışmaları biz biliyoruz. Bir köy okulunda öğretmenin istediği zaman nelere imza atabileceğini hep birlikte görüyoruz. Eğitim gönüllülük meselesidir. Öğretmenimizin yapmış olduğu en önemli şey, öğrenciyle birlikte velileri işin içine alması. Özellikle anneyi işin içine katmasıyla birlikte güzel bir sonuç elde edildiğini görüyoruz." diye konuştu.

