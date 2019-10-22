Köy okulundaki öğrencilerden Mehmetçiğe "ebru"lu destek

22.10.2019 12:48

Bitlis Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneğince başlatılan proje kapsamında ebru yapmayı öğrenen öğrenciler, hazırladıkları "Her Türk asker doğar" yazılı pankartla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek verdi.

Osmanlı döneminden kalma ebru sanatını yaygınlaştırmak için çeşitli kurslar düzenleyen dernek üyeleri, köy okullarını gezerek öğrencilere ebru sanatını öğretmeye başladı.

Bu kapsamda Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü Ortaokuluna giden dernek üyeleri, öğrencilere ebru sanatını anlattı, onlarla ebru yaptı.

İlk kez ebru yapmayı öğrenen öğrenciler, hazırladıkları "Her Türk asker doğar" yazılı pankartı açıp asker selamı vererek, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

"Tüm öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz"

Dernek başkanı Şazime Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında tüm öğrencilere ulaşarak ebru sanatını öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocuklara vatan sevgisi aşılamak için sınırda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiklerini belirten Hancı, şöyle konuştu:

"İlk etapta 7 köy okulunda 3 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ebru sanatıyla tanışmayan çocuklarımız için proje hazırlayarak kentte bir ilki gerçekleştirdik. Bitlis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alarak çalışmalara başladık. İlk olarak Tatvan'ın Benekli Köyü Ortaokuluna geldik. Çocuklarımız ebru sanatını bugüne kadar duymamış, görmemiş. Onları bu sanatla tanıştırdık. Hepsine ebru sanatını anlattık. Bu faaliyetlerimizi sürdürürken sınırdaki askerlerimizi de unutmadığımızı, çocuklarımızla, milletimizle, halkımızla ve gönlümüzle yanlarında olduğumuzu belirtmek için yaptığımız ebrularla selam vermek istedik."

Kaynak: AA