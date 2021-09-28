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Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi Bayburt'un Adabaşı köyünde köy okulunun kütüphanesine bağışlanan kitaplar teslim edilerek öğrencilere de kitap hediye edildi.

BAYBURT (İHA) - Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

BAYBURT - Bayburt'un Adabaşı köyünde köy okulunun kütüphanesine bağışlanan kitaplar teslim edilerek öğrencilere de kitap hediye edildi.

Bayburt Ümit Derneği ile Milli Eğitim Müdürlüğü Adabaşı ilk ve Ortaokulu kütüphanesine kitap bağışında bulundu. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile dernek başkanı Nesli Kocabey'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte kitaplar kütüphanede öğrencilere hediye edildi.

Dağıtımda bir konuşma gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, "Çocuklarımızın okuma ihtiyacını gidermek üzere kitap bağışlayan dernek yöneticilerine, üyelerine çok teşekkür ediyorum. Okullarımızın kütüphaneleri bizler için çok önemli ve ehemmiyetli. Çocuklarımızın kitaba ulaşımını kolaylaştırmak, okuma alışkanlığı geliştirmek için yapılan bu faaliyeti çok önemsiyor ve değerli buluyoruz." dedi.

Nesli Kocabey ise, "Başlangıçta kırtasiye ve okul ihtiyaç gereçleriyle başladık diğer faaliyetlerimize ve yardımlarımızı da devam ettiriyoruz. Köylerdeki ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaya başladık. Çok güzel şeyler başaracağız şehrimizde inşallah." diye konuştu.

Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi
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