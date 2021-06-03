Köy okulunda e-Twinning projesi başarılı etkinliklerle tamamlandı
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Köy okulunda e-Twinning projesi başarılı etkinliklerle tamamlandı

Köy okulunda e-Twinning projesi başarılı etkinliklerle tamamlandı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Türkiye, Romanya ve Yunanistan ortaklı "eTwinning" projesinde yer alan Sivas'ın Ulaş ilçesindeki köy okulu öğrencileri, Avrupa'daki paydaşlarıyla yaptıkları etkinlikleri başarıyla tamamladı.

Türkiye, Romanya ve Yunanistan ortaklı "eTwinning" projesinde yer alan Sivas'ın Ulaş ilçesindeki köy okulu öğrencileri, Avrupa'daki paydaşlarıyla yaptıkları etkinlikleri başarıyla tamamladı.

İlçeye bağlı Baharözü köyünde eğitim veren Ersin Yıldız İlkokulu'nun 3/A sınıfı öğrencileri, Avrupa ortaklı "Mavi-Yeşil Kürenin Vatandaşları" adlı e-Twinning projesine kabul edildikten sonra doğa ve geri dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'daki paydaşlarıyla etkinlikler düzenledi.

Sınıf öğretmeni Ahmet Koçtürk, söz konusu projenin Aralık 2020 yılında Avrupa'daki okullar için oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'den 10, Romanya'dan 3 ve Yunanistan'dan 2 okulun projeye dahil edildiğini belirten Koçtürk, "Mayıs ayında sona eren proje kapsamında diğer katılımcılarla doğaya sahip çıkıp geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikler gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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