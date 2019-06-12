Köy okulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ne bağlı Küçük Kadı Köyü Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulda düzenlenen programda, öğrencileri temel bilim alanlarında teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 21 öğrencinin 18 danışman öğretmenin eşliğinde hazırladığı 10 projenin tanıtımı yapıldı.

Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi yaptığı konuşmada, ilçedeki 6 okulda bilim olimpiyatları düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK marifetiyle alınan destekle okullarımızda güzel çalışmalara biz de şahitlik ettik. Çocuklarımız önümüzdeki yüz yıla hazırlayacak projeleri bize ait değerleri bizim kültürümüzü bizim tarihimizi ve sanatı kültürü ve gelecek adına değerleri bir araya getirdikleri projelerle bize sunumlar yaptılar. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında da bu projelerin bu etkinliklerin önemli katkıları var. Bu projeler sayesinde öğrenciler kendilerini ifade edebiliyor. Özgür fikir ortaya çıkarabiliyor. Hiç ummadığımız yerlerde güzel projeler gelebiliyor."

Okul müdürü Yıldırım Barut ise öğrencilerinin 10 projeyle katılım sağladığını ifade ederek, "Bu sergimizin amacı çocuklarımızın çalışmalarını bilimsel anlamda okulda gördükleri teorileri gerçek yaşamda uygulanabilirliğini ve çocuklarımızı kaynaştırmak amacıyla bu çalışmaları yaptık." dedi.

Kaynak: AA