Köy Okulunda 23 Nisan Coşkusu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Beşik Köyü İlkokulunda öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kızıltepe'ye bağlı Beşik Köyü İlkokulunda okuyan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul öğrencilerinden Tuana Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün özgürlük üzerine olan veciz sözlerini okudu. Öğrenciler, şiirler okudu, şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Öğrenciler etkinlikte yöresel halk oyunlarını da sergiledi. - MARDİN