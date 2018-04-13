Köy Okuluna Alınan İki Futbol Topu Yıldız Kızları Şampiyon Yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde bulunan TEAŞ Aslantaş HES Ortaokulu'nun kızlar futbol takımı, okula alınan iki futbol topuyla başladıkları serüvende önce ilçede başarı gösterdi, sonrasında Osmaniye'de şampiyon olarak ili temsilen katıldıkları Sivas'taki Türkiye elemelerinde şampiyon olup, çeyrek finale yükseldi.

Köy okulunda yaşları 11 ile 14 arasında değişen kız öğrenciler okul müdürü tarafından okula getirilen iki futbol topuyla futbola merak sardılar. Okul idaresince okul binasının arka tarafındaki futbol sahasına çevrilmiş boş alanda, beden eğitimi derslerinde ve teneffüs aralarında futbol oynayan kızlar aralarında takım da kurdular. Önce Kadirli ilçesinde yapılan seçmelerde başarı gösteren TEAŞ Aslantaş HES Ortaokulu'nun kızlar futbol takımı daha sonra Osmaniye ilinde şampiyon oldular. Sivas'ta yapılan Türkiye elemelerine de katılan kızlar futbol takımı burada da şampiyon olarak Türkiye de ilk dört takım arasına girip Türkiye çeyrek finallerine kalmayı başardılar.

Okula alınan iki futbol topu sayesinde futbola merak saran kız öğrenciler, Nisan ayının sonunda yapılacak final maçlarında Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyorlar.

Kızlara futbolu sevdiren okul müdürü Oğuzhan Dalkılıç, "Kızlarımızın çoğunun ayakkabısı yoktu. Bazı aileler Sivas uzak diye takımda olan kızlarını göndermek istemedi. Eşofmanımız, formamız yoktu. Ama tüm sıkıntıları bir türlü aştık ve bu başarıyı gösterdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Takımın kaptanı Banu Savrun ise hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Belki imkanımız yoktu ama futbolu çok sevdik. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, babalarımız çok gayret gösterdi. Hep beraber başardık, şampiyon olduk. Şu anda sadece şampiyonluğa odaklandık" diye konuştu. - OSMANİYE