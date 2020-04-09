Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı Gümüşhane'de 17 köyden öğrencinin gelerek eğitim gördüğü Kale Koçkaya İlkokulunda koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören öğrencilere öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlik ve çalışma sayfaları dağıtıldı.

Gümüşhane'de 17 köyden öğrencinin gelerek eğitim gördüğü Kale Koçkaya İlkokulunda koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören öğrencilere öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlik ve çalışma sayfaları dağıtıldı. Her zaman sarıldıkları öğretmenlerine sarılamayan öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden uzaktan eğitim ile devam eden öğrencileri öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı 17 köyün öğrencilerinin taşıma merkezi iken salgın hastalık nedeniyle eğitim sisteminin uzaktan eğitime geçmesinin ardından Kale Koçkaya İlkokulu öğretmen ve idarecileri öğrencilerini yalnız bırakmayarak onlar için okuma kitapları, etkinlik ve çalışma sayfaları hazırladı.

Uzaktan eğitim süresinin 30 Nisan'a kadar uzaması üzerine öğretmenler okullarına giderek öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini daha verimli ve etkin hale getirmek için EBA TV İlkokul kanalında yapılan derslerin konularının yer aldığı günlük etkinlik ve çalışma sayfalarını hazırladı.

Hazırlanan çalışma sayfaları ve sınıf kitaplıklarındaki okuma kitapları Okul Müdürü Habib Tanış ve sınıf öğretmeni Burak Birol Uzman tarafından 17 köyde bulan öğrencilere tek tek dağıtıldı.

Çalışmaların öğrencilere dağıtım sürecinde öğrencilerin sevinçleri, velilerin memnuniyeti gözlerden kaçmazken, öğretmenlerine okuldaki gibi koşup sarılmak, öpmek isteyen öğrenciler salgın hastalık tedbirleri nedeniyle bunu yapamaması duygusal anlar yaşanmasına neden olurken, dağıtım sırasında idareci ve öğretmenlerin eldiven ve maske kullandıkları ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlendi.

"Öğretmenim size günaydın demeyi, arkadaşlarımla oynamayı çok özledim"

Okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediklerini belirten öğrenciler bu salgının bitmesini çok istediklerini belirtirken, Kurtoğlu köyünden taşımalı eğitimle Kale Koçkaya İlkokulu'nda eğitim gören Derya Topuz, "Öğretmenim sizi evin penceresinden gördüm çok sevindim. Size sarılmak için koştum geldim. Ama sarılamadım. Okulumu arkadaşlarımı öğretmenlerimi çok özledim. Okulun bahçesinde futbol maçı yapmayı, parkta arkadaşlarımla oynamayı, sizlere günaydın demeyi çok özledim" dedi.

Okul öğretmenlerinden Burak Birol Uzman da uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri ve velileri telefonla sürekli arayarak bu süreçte neler yapmaları gerektiğini anlattıklarını, uzaktan eğitim sürecinin daha verimli ve etkin olabilmesi için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Çalışma ve etkinlik sayfalarının hazırlanması ve öğrencilere dağıtımı olarak iki aşamada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Habib Tanış ise "Öğrencilerimizin 30 Nisan'a kadar Eba TV ilkokul ve eba.gov.tr üzerinden görecekleri eğitimle ilgili çalışma ve etkinlik sayfaları öğretmen arkadaşlarımız tarafından hazırlandı. Derslerle ilgili çalışmalar yanında velilerimiz ve öğrencilerimize Covid-19 salgını ile ilgili bilgilerin yer aldığı bilgi notları ve okuma kitapları da yer almakta. Öğretmenlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Dağıtım sürecinde de köylere gittiklerinde kendilerini gören öğrencilerin çok sevindiklerini, sarılmak istediklerini fakat salgından dolayı okulda her zaman sarılıp kucakladıkları öğrencilere sadece uzaktan sevgilerini ifade ettiklerini dile getiren Tanış, "Velilerimiz ve öğrencilerimize İl Milli Eğitim Müdürümüz Seydi Doğan'ın ve öğretmenlerimizin selamını ilettik. Öğrenci ve velilerimizin hal hatırlarını sorduk. Uzaktan eğitim sürecinin nasıl devam ettiğini istek ve önerilerini dinledik. Covid-19 salgını ile ilgili olarak bildiğimiz bilgileri paylaştık" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA