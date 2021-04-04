Köy okulu öğretmenleri korona virüse yakalandı, köy 10 gün karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köy okulu öğretmenleri korona virüse yakalandı, köy 10 gün karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köy okulu öğretmenleri korona virüse yakalandı, köy 10 gün karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Günbuldu köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan öğretmenlerde virüs tespit edilmesi nedeniyle, korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Cahit Özkan Hayati Yazıcı Binali Yıldırım
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köy okulu öğretmenleri korona virüse yakalandı, köy 10 gün karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 00:38:50. #1.14#
title