Köy okulu öğrencileri azmiyle köyde parkur kurdu
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Köy okulu öğrencileri azmiyle köyde parkur kurdu

Köy okulu öğrencileri azmiyle köyde parkur kurdu Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Bintosun Köyünde bulunan Bintosun Ortaokulu öğrencileri, spor lisesi sınavlarına hazırlanmak için köyde kendi imkanlarıyla parkur hazırladı.

03.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:24

Köy okulu öğrencileri azmiyle köyde parkur kurdu

AĞRI - Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Bintosun Köyünde bulunan Bintosun Ortaokulu öğrencileri, spor lisesi sınavlarına hazırlanmak için köyde kendi imkanlarıyla parkur hazırladı.

Tutak'a bağlı Bintosun Köyünde bulunan Bintosun Ortaokulu öğrencileri, spor lisesi sınavlarına hazırlanmak amacıyla köyde parkur hazırladı. Hazırladıkları parkurlarda zamanla yarışan öğrenciler, hazırladıkları amatör parkurla azmin gücünü gösterdi.

Bintosun Ortaokulu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öğrencilerin azmine dikkat çekilirken, "Köyde kendi şartlarıyla Spor Lisesi sınavlarını kazanabilmek adına parkur hazırlamış öğrencilerimiz. Belki parkur mükemmel değil ama içindeki azim ve istek harika. Doğudan ve köylerinden umudunuzu asla kesmeyin." İfadelerine yer verildi.

Köy okulu öğrencileri azmiyle köyde parkur kurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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