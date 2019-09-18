Köy okullarını güzelleştiriyorlar

18.09.2019 15:10

Okulların açılması ile birlikte harekete geçen Köy Okulları Yardım Projesi ekibi Ağrı'da okulların tadilat, giyim ve kırtasiye yardımında bulunmaya devam ediyor.



Sosyal medya üzerinden yardım kampanyalarını yürüten ve nakdi para kabul etmeyen proje ekibi, iş adamları ile okullar arasında köprü görevini yürütüyor. Türkiye genelinde 2 binden fazla okula destekte bulunan ekip, 100 binden fazla öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulunarak önemli bir iş başardı.



Son olarak Ağrı merkezde bulunan İMKB Gazi İlkokulu'nun tadilat işlerini bitiren proje yöneticileri, önceki dönemde okulu ziyaret ettiklerinde okulun özellikle ana sınıflarının kötü durumda olduğunu görünce harekete geçtiler. Okulda görev yapan okul öncesi öğretmeni Damla Dur'un da proje sebebiyle ilgililerle görüşmesinin ardından proje ekibi iş adamları ile iletişime geçerek tadilat çalışmaları başladı. Yaz tatili boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 2 anaokulu eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilerek teslim edildi. Bu konudaki mutluluğunu proje yöneticileri ile paylaşan Damla Öğretmen "geçen yıl ayak basmaya çekindiğimiz yerlerde şimdi çocuklar neşeyle yuvarlanıyor" sözleriyle belirtti.



Bu okulun tadilatı için Ağrılı 2 iş adamında destek aldıklarını belirten Köy Okulları Yardım Projesi Yöneticisi Cafer Canşi "Okul yöneticileri ve öğretmenlerimizden gelen talepleri değerlendirerek en acil okuldan başlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayan ve projelere destek olan Ağrılı iş adamlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde öğrencilerimiz daha güzel sınıflarda daha güzel kıyafetlerle eğitimlerine devam ediyorlar. Proje ekibi olarak Türkiye'de 2 binden fazla okula destek de bulduk, 15 bursiyerimiz var. 100 binden fazla öğrenciye giyim kırtasiye desteğinde bulunduk. 12 kütüphane açtık. Ağrı'da ki 8'inci kütüphanemizi Tutak İlçesi'ne bağlı Altınkilit Köyü'nde 2 Ekim'de açıyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA