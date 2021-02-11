Köy okullarındaki öğretmenler öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor

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Iğdır'da köy okullarında görev yapan öğretmenler, uzun bir süreden sonra öğrencilerine kavuşacakları günün hazırlığını yapıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy okullarında yüz yüze eğitiminin 15 Şubat'ta başlayacağını açıklaması üzerine Iğdır'da okullarına koşan öğretmenler, öğrencilerine kavuşacakları gün için son hazırlıkları tamamladı.

Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan 1800 rakımlı Alibeyköy Ortaokulu'nda görevli öğretmenler de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan okullarını dersbaşı yapılacak güne hazırlıyor. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki okullarına gelen öğretmenler, okulun iç ve dış cephesini boyadı, bahçe temizliği yaptı.

Trabzon, Samsun, Bursa ve Iğdır'daki bazı yardımseverlerden destek alan öğretmenler, yaklaşık 700 kitap toplayıp okul içinde bir kütüphane oluşturdu ve köydeki evleri dolaşarak öğrencilere kitapları dağıttı.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine, köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlaması kararının öğretmenleri mutlu ettiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin gerekli önlemler alınarak başlayacağının altını çizen Gönen, "Bu zaman zarfında öğretmenlerimiz olağanüstü gayretle uzaktan eğitim faaliyetleri yürüttü, onlara müteşekkiriz. Fedakarlığın ne olduğunu uzaktan eğitim sürecinde de gösterdiler." dedi.

Gönen, öğretmenlerin eskiden olduğu gibi öğrencilerle yüz yüze olmaktan büyük mutluluk duyacağını dile getirerek, "Okullarımız eskiden olduğu gibi yine cıvıl cıvıl, canlı, eğitim ve öğretim adına başarı üreten yerler olarak devam edecektir. Bu yüz yüze eğitim sürecinin sağlıklı şekilde, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde başarılı bir süreç olmasını diliyorum. Yeni süreçte öğretmen ve öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Okula gelemeyen öğrencilerimize biz gittik"

Alibeyköy Ortaokulu Müdürü Ali Yıldız, uzaktan eğitim sürecinde internet dolayısıyla zorluklar yaşadıklarını ancak öğretmenlerle el ele vererek bunun üstesinden geldiklerini aktararak, "Dağ köyünde bulunmamızdan dolayı özellikle çocukların internete erişiminde sıkıntıların yaşandığı bir bölgedeyiz. Bu süreçte öğrencilerimiz her ne kadar okula gelmese de biz öğrencilerimize gitmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin fedakarlık yaparak her an açılacakmış gibi okula geldiklerini ve hazırlıklarını yapıklarını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"15 Şubat'ta okulların açılacak olmasından dolayı hazırlıklarımızı yaptık ve artık öğrencilerimizi bekliyoruz. Heyecanlıyız, uzun bir aradan sonra tekrar öğrencilerimize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüz yüze eğitimin yapılacağı dönemde öğrenciler evlerine dağıldıktan sonra her yeri dezenfekte edeceğiz. Okulumuzun ve sınıfların tamamının girişine dezenfektanlar bırakmak suretiyle, öğrencileri bilgilendirerek bu virüse karşı alınması gereken gerekli önlemleri alacağız. Okulumuz hazır, biz öğrencilerimizi bekliyoruz."

"Okulların açılması benim ve öğrencilerim için müjde oldu"

Alibeyköy Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Nezire Alparslan, okullar uzun bir aradan sonra yeniden açılacağı için heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimize kavuşacağımız için çok heyecanlıyız. Burada dördüncü yılım ama hiç zorlandığım bir günüm olmadı. Öğrencilerin saflığı, temizliği öğretmenliğimde heyecanımı kaybetmememi sağladı. Biz burada iklim açısından zorlanıyoruz ve kar yağdığı zaman öğrencilerimiz eve gidene kadar endişeleniyoruz. Bir öğrencim beni aradı, 'Öğretmenim okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Ben okulumu her gece rüyamda görüyorum.' dedi. Onu söylediği an çok duygulandım, okullar gerçekten açılmalı demiştim, bu benim için de öğrencilerim için de müjdeli bir haberdi."

Matematik öğretmeni Fatma Burçin Çimen ise yeni atanan bir öğretmen olduğunu, göreve başladıktan kısa bir süre sonra koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini anlattı.

Okulunda yüz yüze eğitime başlanacak olması dolayısıyla mutluluğunu dile getiren Çimen, yeni dönemin kendisi ve öğrencileri için kaynaşma fırsatı sunacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız