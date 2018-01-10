Köy Okullarındaki Öğrenciler İçin Spor Malzemesi Yaptılar

Köy okullarındaki öğrenciler için spor malzemesi yaptılar

MALATYA - İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, spor malzemesi sıkıntısı yaşayan ve bu yüzden beden eğitimi dersi işleyemeyen köy okullarına kendi imkanlarıyla yaptıkları spor malzemelerini hediye ettiler.

Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 210 öğrenci, tahta, ip, file ve plastik top gibi malzemelerden, köy okullarında spor malzemesi eksiliği nedeniyle beden eğitimi dersi yapamayan öğrenciler için çeşitli spor malzemeleri yaptılar.

Yapılan malzemeler İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda düzenlenen törenle Malatya ilçe ve köylerinde bulunan okullara dağıtıldı.

Spor malzemelerinin her birinin ayrı bir yapılış hikayesi var. Kimi öğrenci şantiyede çalışan babasından marangoz desteği almış, kimisi ise Gaziantep'in 1. futbol ligindeki temsilcisi Gazi Şehir Gaziantep'ten malzeme desteği almış.

"Örnek bir davranış"

Spor malzemelerinin ilçe ve köy okullarına dağıtım töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, öğrencilerin sergilediği örnek davranışın derslerden ve ders notlarından daha önemli olduğunu söyledi.

"Buradaki hiçbir malzeme hazır alınmamıştır"

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kara ise bilim üretmenin yanında toplumla birlikte hareket etme adına önemli bir işe vesile oldukları için öğrencilerine teşekkür etti. Kara, "Öğrencilerimiz yaklaşık 3 aylık bir süreç içerisinde hep birlikte çalışarak, rektörümüz Ahmet Kızılay'ın da desteğiyle bu güzel tabloyu ortaya çıkardılar. Bu malzemeler tamamen öğrencilerin emeği ve imkanlarıyla yapılmıştır. Buradaki hiçbir malzeme hazır alınmamıştır" dedi.

"Kendi imkanlarımızla toplayıp, tasarlayıp ve ortaya çıkardık"

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güllü de öğrencilerin tamamen kendi imkanlarıyla 100'e yakın malzeme ürettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler işbirliği şeklinde bu malzemeleri kendi imkanlarımızla toplayıp, tasarlayıp ve ortaya çıkardık. Bu işi milli eğitim müdürlüğümüzle de konuşarak, yaklaşık 15 tane pilot okulumuzla dağıtacağız. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.