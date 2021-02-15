Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu

İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında değişiklik: 20 yaş altı yasağı 12 yaş altına çekildi

13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı

Bay Köyü İlkokulu'nda düzenlen program Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması İdris Akbıyık'ın ilk ders zilini çalması Öğrencilerin sınıflara alınması İdris Akbıyık'ın sınıfları ziyaret ederek...