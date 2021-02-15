Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Bay Köyü İlkokulu'nda düzenlen program Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması İdris Akbıyık'ın ilk ders zilini çalması Öğrencilerin sınıflara alınması İdris Akbıyık'ın sınıfları ziyaret ederek...
Bay Köyü İlkokulu'nda düzenlen program
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması
İdris Akbıyık'ın ilk ders zilini çalması
Öğrencilerin sınıflara alınması
İdris Akbıyık'ın sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitap ve kırtasiye malzeme dağıtması
HAKKARİ - Hakkari'ye bağlı köy ile beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı