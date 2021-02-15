Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:28

Bay Köyü İlkokulu'nda düzenlen program Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması İdris Akbıyık'ın ilk ders zilini çalması Öğrencilerin sınıflara alınması İdris Akbıyık'ın sınıfları ziyaret ederek...

Bay Köyü İlkokulu'nda düzenlen program

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması

İdris Akbıyık'ın ilk ders zilini çalması

Öğrencilerin sınıflara alınması

İdris Akbıyık'ın sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitap ve kırtasiye malzeme dağıtması

HAKKARİ - Hakkari'ye bağlı köy ile beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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