Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
15.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:18
Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması İstiklal Marşı'nın okunması Çocukların okula girişi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerdeki okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.
Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması
İstiklal Marşı'nın okunması
Çocukların okula girişi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerdeki okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz