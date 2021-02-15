Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:18

Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması İstiklal Marşı'nın okunması Çocukların okula girişi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerdeki okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması

İstiklal Marşı'nın okunması

Çocukların okula girişi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerdeki okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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