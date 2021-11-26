KÖY OKULLARINDA AKILLI TARIM VE AKILLI ARICILIK BAŞLIYOR

ÇAY, AFYON (Habermetre) - Müdürlüğümüzce yürütülen proje tanıtım programına Vali Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, MSKÜ Rektör Yardımcısı Artay Yağcı, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, proje iştirakçisi kurum ve kuruluş temsilcileri ile il/ilçe milli eğitim yöneticileri katıldı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen "Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık" projesinin tanıtım programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın söylenmesiyle başladı. Ardından Müdürlüğümüzce hazırlanan "Meslek Liseleri Üretiyor, Köy Okulları Uyguluyor" tanıtım videosu izlendi. Proje iştirakçisi kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı tanıtım videosunda projenin içeriği, amaçları, hedefleri, ilimize ve bölgemize sağladığı katkılar paylaşıldı. Protokol konuşmaları ise İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından gerçekleştirildi.

"Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık" projesinin Muğla'da ve 81 ilde büyük ses getireceğini, fark yaratan projelerden biri olacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, Muğla'nın öncü sektörleri ile mesleki eğitim ve üretim gücünü birleştirmeyi, atıl köy okullarının uygun alanlarında kurulacak yenilikçi uygulama atölyeleri ile üretime ve istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz "Köylerimizde ve meslek liselerimizde yeni kurulan ARGE ve ÜRGE merkezlerimiz aracılığı ile daha katma değerli ürünler üretilerek önceden var olan pazar payı geliştirilecek, sosyal destek alan ve üretimden kopan gençlerimize ve kadınlarımıza gelir kapısı ve karlı bir ortaklığın içinde olma imkanı sağlanacaktır. Bu sayede ilimizin ve ülkemizin istihdam kapasitesi artmış olacaktır. " diyerek projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti

"Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık" projesinin genç istihdamı için önemli olduğuna değinen GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, projeden çok etkilendiklerini belirtti. GEKA Genel Sekreteri "Bu projede kurumların bir araya gelerek iş birliği içinde belli bir hedefe yönlenmesi gerçekten takdire şayan. Projenin hem Muğla için önem arz eden arıcılık, balcılık ve tarım sektörüne hem de mesleki eğitime hitap ediyor olması dikkat çekiyor. Ayrıca projenin genç istihdamı ile ilgili faaliyetlerini yürütecek olması bizi daha çok heyecanlandırıyor. " dedi.

Protokol konuşmalarının ardından davetlilere, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi eşliğinde kokteyl verildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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