Köy Okulları Samanlık Oldu

İZMİR'de son 5 yılda 71 köy okulu kapatıldı. Duvarlarında eğitim ve öğretimin izlerini taşıyan okullardan bazılarının içler acısı görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Bazıları samanlık olarak kullanılan, bazılarının kapısı penceresi kırılan okulların bu kötü görüntüsü yürekleri burktu.

İzmir'de taşımalı eğitim modelinin ardından öğrenci sayısı 10'un altına düşen köylerde kapatılan okullardan bazıları samanlık yapıldı. Bazı okulların da kapısı ve pencereleri kırıldı. Okulların bakımsız görüntüsü, yürekleri ezdi. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Üzümlü Köyü İlkokulu, Ortaköy İlkokulu ve Karadoğan Köyü İlkokulu, bunlardan sadece birkaçı. Bir zamanlar öğrencilerin okul hayatlarına başladığı ilk adres olan Ortaköy İlkokulu, şimdilerde samanlık olarak kullanılıyor. Öğrenci Andı ve okula ait yazışmaların yer aldığı klasörlerin hala binada olması dikkat çekerken, yine müdür odası olarak kullanılan odanın kapısındaki 'Müdür' yazısının da durduğu gözlendi. Karadoğan Köyü İlkokulu'nun ise kapı ve pencerelerinin tamamen kırıldığı görüldü. Okulun içerisinde bir zamanlar öğrencilerin ders işlediği tahta sıralar da bulunuyor.

İzmir'de son 5 yılda kapatılan 71 köy okulu olduğu açıklanırken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu okulların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kaderine terk edilmemesi için uğraştıklarını belirtti. Yahşi, köy okullarında öğrenci kalmadığında, orada bulunan okulları halkın ve kamunun yararına olabilecek çalışmalarda kullanabildiklerini söyledi. Ömer Yahşi, bazı köy okullarının halkın kendi sosyal yaşantılarına yönelik, toplantı yapmaları ve bir araya gelmeleri gibi bir çok etkinlikte kullanmalarını sağladıklarını dile getirdi.

'KADERİNE TERK EDİLMİŞ OKUL YOK'

İl Müdürü Yahşi, İzmir'de kaderine terk edilmiş herhangi bir okulun bulunmadığını öne sürerek, "Ayrıca bir bölgenin ihtiyacına, sosyal yaşantılarına cevap verebilecek, toplumsal anlamda ihtiyacı karşılayabilecek taleplerde de köy okullarını kullanıma açıyoruz. Belediyelerin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik durumlarda okulları kullandırıyoruz. Kaderine terk edilmiş okulumuzun olması mümkün değil çünkü her an o okullar yeniden açılabilir düşüncesi ile hareket ediyoruz" diye konuştu.

Kendilerinin atıl olarak tuttukları bir okul olmadığını ileri süren Yahşi, "Okulları hem aktif halde tutuyoruz, halkın hizmetine sunuyoruz, hem de öğrenci geldiği zaman anında biz orayı okul olarak dizayn ediyoruz. Kaderine mahkum edilmiş, terk edilmiş anlamda okulların olmasını biz istemiyoruz." - İzmir