Köy okulları müdürleri ile değerlendirme toplantısı
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Köy okulları müdürleri ile değerlendirme toplantısı

17.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:23
Köy okulları müdürleri ile değerlendirme toplantısı

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ilçe, belde ve köy okulları müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ilçe, belde ve köy okulları müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Pandemiden dolayı internet üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Musa Kazım Çelik, özellikle 8. ve 12. sınıflara yönelik 15 günde bir deneme sınavı yapılması, kütüphaneden 1 er kitabın öğrencilere ulaştırılması ve takibi için eğitim destek grubu ve değerlendirme grupları kurulması konusunda okul müdürleri ve öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Çelik, "Öğrencilerimizin motivasyonlarının arttırılması, pandemi sürecinden dolayı özellikle internet ulaşımı olmayan öğrencilerin takip edilmesi ve sınavlara hazırlık konusunda kaymakamlık olarak okullarımıza ve öğrencilerimize her türlü desteği vereceğiz " dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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