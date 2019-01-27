Köy Odasında İlahi Etkinliği

Karahisar Kalesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından kurulan ilahi grubu, köy odasında gönülleri fethetti.

Afyonkarahisar Sülümenli beldesinde bir köy odasında düzenlen ilahi etkinliğine, Belediye Başkanı İbrahim Eroğul, Karahisar Kalesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları ilahi grubunun farklı yerlerde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

İlahi grubunun amaçlarının Afyonkarahisar halkına farklı dakikalar yaşatmak olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güzel bir ekiple, şehrimizin farklı noktalarında insanlarımızın gönüllerine dokunuyoruz. Bugünde Sülümenli beldemizde bir davete katıldık. Etkinliklerimiz, farklı yerlerde devam edeceğiz. Bu güzel köy odasında düzenlenen davetten dolayı herkese teşekkür ediyoruz."

Sülemenli Belediye Başkanı İbrahim Eroğul da güzel bir etkinlik yaşattıkları için ilahi grubuna teşekkür etti.

Kaynak: AA