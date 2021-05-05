Köy odasına kumar baskınında 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası kesildi
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Köy odasına kumar baskınında 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası kesildi

Köy odasına kumar baskınında 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis köy odasına yaptığı kumar baskınında 7 kişiyi gözaltına alırken, şahıslara toplamda 9 bin 352 lira para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da polis köy odasına yaptığı kumar baskınında 7 kişiyi gözaltına alırken, şahıslara toplamda 9 bin 352 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Erkmen beldesine bağlı Cumhuriyet mahallesindeki köy odasında kumar oynandığını ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 7 kişiyi oyun oynarken yakaladı. Şahıslara toplamda 9 bin 352 lira idari para cezası kesilirken, baskında F.B., isimli şahsa ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı. Operasyonda ayrıca okey taşları da ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Köy odasına kumar baskınında 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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