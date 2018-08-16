Köy Muhtarlarından Dicle Elektrik'e Ziyaret

Siirt'teki bazı köy muhtarları, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Dicle EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, merkez Meydandere köyü muhtarı Halil Şen ile Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü muhtarı Halit Aygün ve Taşbalta köyü muhtarı Muhyeddin Alanç, kurumun yaptığı çalışmalardan dolayı Dicle EDAŞ İl Müdürü Naci Obut'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Obut'a teşekkür plaketi veren muhtarlar, köylerinde yapılan bakım, onarım, hat yenileme ve aydınlatma çalışmaları sayesinde artık kesinti yaşamadıklarını ve çok rahat ettiklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Obut ise, hedeflerinin kayıpsız, kesintisiz, kaliteli elektrik enerjisi vermek ve tüketici memnuniyetini en üst seviyelerde tutmak olduğunu kaydetti.