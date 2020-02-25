Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu
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Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu

Karabük Merkeze bağlı Cumayanı köyünde çıkan yangında köy muhtarına ait ve kullanılmayan tek katlı ev tamamen yandı.

25.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:06
Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde çıkan yangında köy muhtarına ait ve kullanılmayan tek katlı ev tamamen yandı.


Cumayanı köyünde Muhtar Bilal Bozkurt'a ait evde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin bir anda tüm evi kapladığı yangına köylülerin ihbarı üzerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.


Kimsenin yaşamadığı evde yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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