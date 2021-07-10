Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı

Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de aşılama oranının düşük olduğu iller arasındaki Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, aşılanan kişi sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'de aşılama oranının düşük olduğu iller arasındaki Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, aşılanan kişi sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor. Karlı köyüne giden sağlık ekiplerine muhtar Kerem Özcanan da destek verip, camiden hoparlörle Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Yüksekova'da aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. İlçe merkezinin yanı sıra köylere de giden mobil sağlık ekipleri, önce vatandaşı ikna edip ardından da aşılarını yapıyor. Sağlık ekipleri, ilçeye bağlı Karlı köyüne gidip, aşılanmanın önemiyle ilgili halkı bilgilendirdi. Köy muhtarı Kerem Özcanan da sağlık çalışanlarına destek vererek, cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonslar yapıp, herkesi aşı olmaya davet etti. Anonsu duyup, köy meydanına gelenler de gerekli işlemlerin ardından aşılarını yaptırdı. 

TARLADA İKNA ÇALIŞMASI

Ekipler, daha sonra köye yakın tarlalarda ot biçenlerin yanına gidip, aşı için ikna etti. İkna sonucu tarlada çalışanlar da Covid-19 aşısı oldu. Bölgede 1 saat süren çalışmada 25 kişi, aşılarını yaptırdı. Bölge halkı, köydeki tarım ve hayvancılık işlerinden dolayı ilçeye aşı yaptırmaya gidemediklerini belirterek, kendileri için köye gelip aşı uygulayan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Tarlada çalışırken ikna edilerek aşı uygulanan Zikri Bakır, "Aşı ekipleri, birkaç kez bizi aradı. İşlerimizden dolayı müsait olamadık. Bugün kendileri köyümüze gelerek bize tarlada aşı yaptılar. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Melisa Döngel Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:41:35. #1.14#

title