Köy muhtarından örnek davranış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köy muhtarından örnek davranış

Devrek'in Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi, hayata geçirdiği proje ile vatandaşlardan tam not aldı.

Köy muhtarından örnek davranış
21.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:53

Devrek'in Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi, hayata geçirdiği proje ile vatandaşlardan tam not aldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi Ramazan ayı münasebetiyle hayata geçirdiği proje ile vatandaşlardan tam not aldı. İki dönemdir Müfettişler Köyü muhtarlığını yürüten Geldi, göreve geldiğinden bu yana gerek köyünde hayata geçirdiği hizmetlerle ve gerekse vatandaşlarla ikili ilişkileri nedeniyle seçmenleri tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ramazan ayının başlaması nedeniyle iki dönemdir bu aya yönelik proje üreten köy muhtarı yurt dışında yaşayan gurbetçilerin ve kendisinin de verdiği desteklerle gıdadan giyime kadar yardıma ihtiyacı olan vatandaşların Ramazan ayı süresince yanında oldu.

Özellikle yurt dışındaki yardım sever gurbetçilerin adeta gönüllü elçiliğini üstlenen Şengül Geldi bir ay süresinde hayata geçirdiği proje ile ilgili şunları söyledi:

"İki dönemdir köyümde muhtarlık yapmaktayım. Bu zamana kadar birçok başarılı çalışmalara imzalar attığıma inanıyorum. Muhtarlık hizmeti köy için sadece kum, çakıl taş getirmekten ibaret değildir. Ben bu işin çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyorum. Ramazan ayı nedenliye yapılan hizmetler ve yardımlar sadece kendi köyümüz ile sınırlı kalmadı diğer köylerimizde de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara da ulaşarak onlarında bu hizmetlerden faydalanmasını sağladık. İki seneden bu yana yani Ramazan ayında köyümde ve diğer köylerde ki vatandaşlarımızın gıdadan giyime ve hatta malum virüs nedeniyle işsiz kalan birçok vatandaşımız oldu onlara da elimizdeki imkanlar dahilinde nakit yardımında bulunmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde 240 koli gıda yardımı, 65 adet alışveriş çeki, 30 çocuğun giydirilmesi ve beş aileye de kira, ilaç ve hasta bezi temininde bulunduk. Bizlere bu desteği çoğu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gönderdikleri fitre, fidye ve zekatları ile hayata geçirdik. Bu imkanların hayata geçmesinde bizlere destek vererek katkı sağlayan herkese vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Yine bu hizmetlerin ulaştırılmasında gerek araç ve gerekse diğer alanlarda emeği geçen başta eşime, yeğenime, jandarmada görev alan arkadaşlarımız ile Devrek Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun hizmetlerimiz kesintisiz devam edecektir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Merve Boluğur Şahan Gökbakar Burcu Esmersoy
Spor Neymar Can Bartu Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Adana Bayram Haziran
Şu an buradasınız: Köy muhtarından örnek davranış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 17:53:38. #1.15#
title