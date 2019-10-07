Köy muhtarı ve bekçi cinayetinde 2 kişi tutuklandı

07.10.2019 15:30

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı.



İlçeye bağlı Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ve Reşit Şahin ile S.Ü.'yü çıkan silahlı kavgada öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.Ü. ve C.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ile Reşit Şahin, 5 Ekim'de, köye ait arazide izinsiz hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüş, şüpheli S.Ü. ve C.Ü, suç aletiyle gözaltına alınmıştı. - NİĞDE

Kaynak: İHA