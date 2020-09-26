Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı
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Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı

26.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:43
Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kalaycıoğlu köyünde her geçen gün artan koronavirüs pozitif sayısı yüzünden muhtar vatandaşı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kalaycıoğlu köyünde her geçen gün artan koronavirüs pozitif sayısı yüzünden muhtar vatandaşı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kalaycıoğlu köyünün muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 3 ayrı ailede 9 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktığını yayınladı. Muhtar Kalaycıoğlu, köyün sayfasında isimleri ifşa etmenin sebebini şu şekilde açıkladı; " Vatandaşları uyarı amaçlı olarak köyümüzün sayfasından pozitif vak'a olanları paylaştım. Kurallara uyulması için ve dikkat etmeleri için. Çünkü alınan önlemlere uymuyoruz yapılan uyarıları dikkate almıyoruz. Sadece pozitif vak'amız 9 tane, temaslı vak'a 20'nin üzerinde. Burada çalışan işine gidip ekmek parası kazananlar var bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Şükür kolluk kuvvetleri sürekli gelip ilgileniyorlar. En kısa zamanda bu durumu atlatacağız inşallah." - ZONGULDAK

Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı
Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı
Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı
Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı
Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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