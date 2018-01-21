Köy Muhtarı Karla Kaplı Yolu Traktörle Açtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçasu köyünde köy muhtarı, köylüler ile birlikte karla kapanan köyün yolunu traktörüyle temizleyerek ulaşıma açtı.

Şarkışla ilçesine 33 kilometre uzaklıkta bulunan Akçasu köyünde yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Kapanan köy yolunu açmak için köylüler ve köy muhtarı İbrahim Yürüker seferber oldu. Kapanan yol köy muhtarının traktörüyle ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

Köy muhtarı İbrahim Yürüker yaptığı açıklamada, "Köyümüz de rakım bin 620 metre kışları çetin geçiyor bu yüzden her zaman hazırlıklı olmalıyız, zaten biz çalışma yaptığımız sırada özel idare ekipleri deyetişti" dedi. - SİVAS