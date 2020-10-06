Köy muhtarı kapı kapı gezerek ateş ölçüyor, maske dağıtıyor
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Köy muhtarı kapı kapı gezerek ateş ölçüyor, maske dağıtıyor

06.10.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:23
Köy muhtarı kapı kapı gezerek ateş ölçüyor, maske dağıtıyor

Elazığ'da bir köyde muhtar, hemen hemen her gün kapı kapı gezip vatandaşların ateşlerini ölçüyor ve ihtiyacı olanlara maske dağıtıyor.

Elazığ'da bir köyde muhtar, hemen hemen her gün kapı kapı gezip vatandaşların ateşlerini ölçüyor ve ihtiyacı olanlara maske dağıtıyor.

Sivrice ilçesine bağlı 227 nüfuslu Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem, Koronavirüs tedbirleri (Covid-19) kapsamında köyünde yaptığı çalışmalarla örnek oluyor. Köyde yaşayan vatandaşların hemen hemen her gün evlerine ve tarlalarına giden muhtar Gündem, ateş ölçüp, maske dağıtarak bilgi veriyor. Köye giriş çıkış yapan araçları da durdurarak maske ve ateş ölçümü yapan Gündem, temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarıda bulunuyor.

Kendi imkanları ile ateş ölçümü ve maske dağıtımı yaptığını ifade eden Muhtar Özcan Gündem,"Köyümde her gün koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın ateşini ölçüyorum,maske dağıtıyorum ve dezenfektan veriyorum.Kendi imkanlarım ile yapıyorum. Tarlara bile gidip kontrol yapıyorum. Köyümüzün giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak ateş ölçüyorum, olumsuz bir durum olursa köye almıyorum yetkililere bilgi veriyorum"dedi.

Köyünde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirten Gündem,"Köyümüzde nüfusumuz 227. Muhtar olarak bütün önlemleri almaya gayret ediyorum. Köyümüzde 30'a yakın yaşlı vatandaşımız var. Onları ihmal etmiyorum. Kontrollerini yapıyorum. Devletimizin söylediği bütün tedbirleri uygulamaya çalışıyorum"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Köy muhtarı kapı kapı gezerek ateş ölçüyor, maske dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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