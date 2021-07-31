Köy muhtarı evleri ve tarlaları dolaşıp, vatandaşları aşıya çağırıyor

Köy muhtarı evleri ve tarlaları dolaşıp, vatandaşları aşıya çağırıyor Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Aşağı Doğancılar Köyü muhtarı Rahmi Yapar, Covid-19 aşısı olmayan köy sakinlerini ev ev gezerek aşıya davet ediyor.

Köy muhtarı evleri ve tarlaları dolaşıp, vatandaşları aşıya çağırıyor

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Aşağı Doğancılar Köyü muhtarı Rahmi Yapar, Covid-19 aşısı olmayan köy sakinlerini ev ev gezerek aşıya davet ediyor. Aşı olmak isteyenler için de aşı ekibi köye giderek-19 aşılarını yapıyor.

Alaplı'da, covid-19 aşısı olmamış vatandaşları ikna etmek ve çeşitli sebeplerden gidemeyen vatandaşların aşı olmasını sağlamak isteyen Aşağı Doğancılar Köy muhtarı Rahmi Yapar, ev ve fındık bahçelerini dolaşıp, bilgilendirmede bulunarak vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Köyde 21 kişinin çeşitli sebeplerden dolayı aşı olmadığını tespit eden muhtar Yapar, aşı olmayan vatandaşlarla yüz yüze görüşüp aşı olup olmadıklarını soruyor ve ikna ederek aşılarını olmasını sağlıyor.

Muhtar Yapar, aşı olmadığını öğrendiği kişilere, " Aşı olmayan varsa gelip olabilir. Bu hastalıktan kurtulmak için tek kurtuluşumuz aşı" diyerek aşı olmalarını istiyor. Bu kişilere aile bireylerinin de aşılama durumunu soran Yapar, aşı olmayan varsa onu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek ya da kendi aracıyla alarak aşı olmasını sağlıyor.

Pandeminin ilk gününden beri sağlık ekipleri ile birlikte koordineli çalıştıklarını anlatan Rahmi Yapar, "Vatandaşları bire bir ikna etmeye çalışıyorum. Köyleri, evleri tek tek gezip aşı olmayanları aşıya yönlendirip İlçe Sağlık Müdürlüğü'müzün araçlarıyla Köye gelip aşılarını yaptırıyoruz. Aşı olunmalı ve bizim tek kurtuluşumuz aşı. Aşı olmalıyız başka bir çözümümüz yok. Sağlık ekiplerimiz burada ve aşı ayağımıza kadar gelmiş, herkesin olması gerekiyor. Umarım bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz ve eski günlerimize döneriz " diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel