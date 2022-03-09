Köy muhtarı ekonomiye katkı için 300 yumurta tavuğu ve besi yemi dağıttı - Haberler

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Köy muhtarı ekonomiye katkı için 300 yumurta tavuğu ve besi yemi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Köy muhtarı ekonomiye katkı için 300 yumurta tavuğu ve besi yemi dağıttı

Bolu'nun Gerede ilçesinde köy muhtarı Fevzi Karaman, vatandaşların ekonomisine katkı sağlamak için ücretsiz 300 yumurta tavuğu ve 2 ton besi yemi dağıttı.

GEREDE, BOLU (İHA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde köy muhtarı Fevzi Karaman, vatandaşların ekonomisine katkı sağlamak için ücretsiz 300 yumurta tavuğu ve 2 ton besi yemi dağıttı.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Bahçedere köyü muhtarı Fevzi Karaman, köyde yaşayanların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla üretime dayalı proje başlattı. Karaman, proje kapsamında köydeki vatandaşlara ücretsiz olarak 300 yumurta tavuğu ve hayvancılık yapanlara da 2 ton besi yemi dağıttı. Projeden yararlanan vatandaşlardan verilen tavukları köy dışına çıkarmamalarını isteyen Karaman, "Amacımız köyde yaşayan insanlarımız için yumurta tavuğu projemizi büyüterek ülke ekonomisine kazandırmaktır. Muhtarlık olarak bu üretim kolunda ilk anaçları köylü vatandaşlarımızla buluşturmak bizlerin borcudur. İnşallah bu projemiz çevre köylerimiz için güzel örnek olacak ve ülkemiz kazanacaktır" ifadelerini kullandı. - BOLU

Köy muhtarı ekonomiye katkı için 300 yumurta tavuğu ve besi yemi dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Karaman, Gerede, Bolu, Ekonomi, Haberler

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