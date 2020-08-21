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Köy muhtarı düğünde Korona tedbirlerine uyulması için bakın ne yaptı?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Muratlar köyünde gerçekleştirilen sokak düğününde köy Muhtarı Mustafa Yıldız, eğlenceye katılanların maske ve sosyal mesafeye uymadığını görünce ardı ardın anons yaparak kuralları uygulattı.

Köy muhtarı düğünde Korona tedbirlerine uyulması için bakın ne yaptı?
21.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:16

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Muratlar köyünde gerçekleştirilen sokak düğününde köy Muhtarı Mustafa Yıldız, eğlenceye katılanların maske ve sosyal mesafeye uymadığını görünce ardı ardın anons yaparak kuralları uygulattı. Muhtar Yıldız ayrıca düğünü tedbirler kapsamında uygulanan 22.30 kısıtlamasına uygun halde sonlandırdı.

Muratlar köyünde Münevvere ve Murat çiftinin düğününde köy muhtarı örnek bir davranış sergileyerek eğlenceyi kısıtlamaya uyarak 22.30 da sonlandırdı. Düğün, genç çiftin dansıyla başlayarak oyun havalarının çalınması devam etti. Bu sırada düğünde bulunan Muhtar Yıldız, oyunu durdurdu ve mikrofonu eline alıp misafirlere seslenerek 'Kimse sosyal mesafeye uymuyor, lütfen mesafeyi koruyalım ve maskelerimizi takalım' diyerek dakikalarca uyarılarda bulundu. Muhtar Yıldız'ın uyarıları üzerine davetliler maskelerini takarak sosyal mesafe kuralına uyarak eğlendi.

Köylü sakinleri ise Muhtar Yıldız'ın bu konulara çok duyarlı normal günlerde, namazlarda, düğünlerde olsun sürekli uyarılar yaptığını ifade etti.

Düğün yine Muhtar Yıldız'ın uyarısı ile eğlence kısıtlaması kapsamında saat 22.30'da sonlandırıldı. Düğün sahipleri ve Muhtar Yıldız eğlencenin sonunda misafirlere anlayışları için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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