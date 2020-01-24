Köy muhtarı canlı yayında açıkladı: 4 kişi enkaz altında
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köyü Muhtarı Ramazan Alparslan, 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak 4 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.
24.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:00
Çevrimtaş Köyü Muhtarı Ramazan Alparslan CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak depremin etkilerini anlattı.
Alparslan, 4 kişinin enkaz altında kaldığını, 2 kişiden ses alabildiklerini ama 2'sinden yanıt alamadıklarını söyledi.