Köy muhtarı canlı yayında açıkladı: 4 kişi enkaz altında
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Köy muhtarı canlı yayında açıkladı: 4 kişi enkaz altında

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köyü Muhtarı Ramazan Alparslan, 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak 4 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

24.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:00
Köy muhtarı canlı yayında açıkladı: 4 kişi enkaz altında

Çevrimtaş Köyü Muhtarı Ramazan Alparslan CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak depremin etkilerini anlattı.

Alparslan, 4 kişinin enkaz altında kaldığını, 2 kişiden ses alabildiklerini ama 2'sinden yanıt alamadıklarını söyledi.

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