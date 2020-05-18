Köy mezarlığı sosyal medyadan yapılan çağrıyla imece usulü temizlendi
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Köy mezarlığı sosyal medyadan yapılan çağrıyla imece usulü temizlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de gençlerin sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine toplanan köylüler, mezarlığı temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.

Köy mezarlığı sosyal medyadan yapılan çağrıyla imece usulü temizlendi
18.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:18

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de gençlerin sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine toplanan köylüler, mezarlığı temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.

Köyde bir grup genç, sosyal medyada kurdukları "Sakızköy Gençlik" grubunda köy mezarlığını temizleme çağrısında bulundu.

Gençlere destek veren köylüler traktör, tırmık, kürek gibi aletlerini de yanlarına alarak köy mezarlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi.

Mezarlık yollarını temizleyen, kabirleri yabani otlardan arındıran köylüler, köy mezarlığını iki günde bayrama hazır hale getirdi.

Köyün gençlerinden İbrahim Ceylan, AA muhabirine, sosyal medyadan yaptıkları çağrıya kısa sürede köy sakinlerinden destek geldiğini söyledi.

Mezarlığın bayramlarda en çok ziyaret edilen yerler olduğunu belirten Ceylan, "Mezarlıkta bazı yerler yabani otlar nedeniyle girilemez hale gelmişti. Ağabeylerimizin de desteği ile bu temizliği yaptık. Burada dedelerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın kabirlerini temizledik. Destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Ergün Karabaş da temizlik çalışmasına destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek "Kabirlerin büyük kısmı yakınlarımıza ait. Sahip çıkmamız lazım. Tanımadığım bir insanın mezarını da temizliyorum, çok hoşuma gidiyor. Allah katında bunun sevabı bambaşka bana göre." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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