Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
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Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kurucaova Köyü'nde bulunan mezarlık biranda alev aldı.

Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kurucaova Köyü'nde bulunan mezarlık biranda alev aldı. Çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen mezarlıktaki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kurucaova Köyü'ndeki köy mezarlığında bugün yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine Bolvadin itfaiyesinin çabaları sonucu mezarlıktaki yangın söndürüldü. Kurur otların ve ağaçların zarar gördüğü yangın sonrası mezarlık küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yangını çocuklar oyun oynarken çıkardığı iddia edildi.

Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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