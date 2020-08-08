Köy meydanındaki asma bir ton üzüm veriyor
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Köy meydanındaki asma bir ton üzüm veriyor

Köy meydanındaki asma bir ton üzüm veriyor Köylüler gölgesinde çay içtikleri asmadan salkım salkım bedava üzüm koparıp yiyor Hem gölgesinden, hem de meyvesinden faydalanıyorlar Bursa'da köylüler, köy meydanına ektikleri asmadan yılda bir ton mahsül alıp, üzüme para vermiyor.

08.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:31

Köy meydanındaki asma bir ton üzüm veriyor

Köylüler gölgesinde çay içtikleri asmadan salkım salkım bedava üzüm koparıp yiyor

Hem gölgesinden, hem de meyvesinden faydalanıyorlar

BURSA - Bursa'da köylüler, köy meydanına ektikleri asmadan yılda bir ton mahsül alıp, üzüme para vermiyor. Gölgesinde çay içtikleri asmadan salkım salkım üzüm koparıp yiyen köylüler, misafirlere de ikram ediyor.

Osmangazi ilçesi Dereçavuş köyü sakinleri, köyün meydanına gölge yapsın diye asma fidanı ekti. Köylüler, ektikleri asmaları, büyüdükçe, çardak sistemiyle geniş bir alana yaydılar. Asmalar şimdi hem gölge, hem üzüm veriyor. Bu asmalardan yılda bir ton üzüm hasat ediliyor. Asmaların yaptığı üzümler her cuma kesilerek, köy meydanında hem bütün köylülere, hem misafirlere ikram ediliyor. Köylüler yıl boyunca üzüme para vermezken, köy meydanına ektikleri asmaların hem gölgesinden, hem de meyvesinden faydalanıyor.

Olgunlaşıp çardaktan sarkan üzümler köy meydanına ayrı bir güzellik katıyor. Görenlerin iştahını kabartan üzümlerden köyü ziyaret eden herkes yiyebiliyor.

Asmaları köy meydanına 30 yıl önce ektiklerini ifade eden köylüler, "Köy meydanında gölgelik yapsın diye ektiğimiz asmalar büyüdü, dalları geniş bir alana yayıldı. Bu asmaların hem gölgesinde sıcak yaz günlerinde serinliyoruz, hem de üzümlerini toplayıp afiyetle yiyoruz. Bu üzümlerini cuma günleri kesip herkese ikram ediyoruz. Bu asmalardan yılda 1 ton üzüm hasat ediyoruz. Köy meydanına ayrı bir güzellik katıyorlar. Köye misafirliğe gelip canı çekenler de üzümlerden kopartıp yiyebiliyor" dedi.

Köy meydanındaki asma bir ton üzüm veriyor

Kaynak: İHA

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