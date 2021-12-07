Köy meydanında uyuşturucu baskını: 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Köy meydanında uyuşturucu baskını: 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köy meydanında uyuşturucu baskını: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, köy meydanındaki bir araçtan şüphelenen polis ekiplerinin, araç içerisinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, köy meydanındaki bir araçtan şüphelenen polis ekiplerinin, araç içerisinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Işıklar köyü meydanında bulunan bir otomobilden şüphelendi. Otomobilin içerisindeki A.A. ve M.E.'nin şüpheli tavırları üzerine araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, 52 gram metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.A. ve M.E., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Köy meydanında uyuşturucu baskını: 2 şüpheli tutuklandı

Köy meydanında uyuşturucu baskını: 2 şüpheli tutuklandı

Köy meydanında uyuşturucu baskını: 2 şüpheli tutuklandı

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