Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor

Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukluk hayali olan proje ile miniklerin gönüllerini fethediyor.

Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukluk hayali olan proje ile miniklerin gönüllerini fethediyor. İznik'te mahalle mahalle, köy köy gezen iş adamı, bir kamyonet dolusu oyuncağı çocuklara hediye etti.

Bursa'da iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukken hiç oyuncağı olmadığı için, büyüdüğünde zengin olursa bütün çocuklara oyuncak dağıtacağına dair kendine söz verdi. İmkanı olmayan çocukları bulup sevindiren Muhsin Şaşmaz, 'Oyuncaklar Muhsin abiden' diye bir karavan oluşturdu. 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganı ile karavana doldurduğu yüzlerce oyuncak ve kitapla mahalle mahalle, köy köy dolaşmaya başladı. Okulların başlangıcında kamyonetinin arkasına bağladığı karavan ile Bursa'nın İznik ilçesindeki birçok mahalleyi gezen Muhsin Şaşmaz, çocuklara kendi elleriyle oyuncaklar hediye etti. Ummadıkları anda kendilerine hediye edilen oyuncakla mutlu olan çocukların sevinci gözlerine yansıdı.

Muhsin Şaşmaz, hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için çıktıkları yolculuğuna devam edeceğini söyleyerek, "Umarım her ilde bir Muhsin abi çıkar" temennisinde bulundu.

Aileler yapılan bu sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor
Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla süsledi
Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla süsledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Haluk Levent Derya Şensoy
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:20:05. #1.15#

title