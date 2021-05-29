Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
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Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar

Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de geçen yıl 33 dönüme ektikleri sebze ve meyveyi ihtiyaç sahiplerine dağıtan 'Uğur Böcekleri' isimli yardımsever gençler, bu kez de köy köy gezerek, canlı tavuk dağıttı.

TUNCELİ'de geçen yıl 33 dönüme ektikleri sebze ve meyveyi ihtiyaç sahiplerine dağıtan 'Uğur Böcekleri' isimli yardımsever gençler, bu kez de köy köy gezerek, canlı tavuk dağıttı. Gönüllü yardımsever gençler, pandemi döneminde uzaktan eğitim alma imkanı olmayan yüzlerce çocuğa da tablet hediye etmişti.

Mazgirt ilçesinde kamu personeli olan Seda Canpolat'ın (29), sosyal medyada 'Uğur Böceği Dayanışması' ismiyle açtığı hesap, günden güne büyüdü. Çok sayıda gönüllü genç, Seda Canpolat'ı yalnız bırakmayıp, hayır işlerinde kendisine eşlik etmeye başladı. Sosyal medya üzerinden açılan hesapla, hayırsever vatandaşlardan bağış toplandı. Toplanan yardımlar, ilk başta Elazığ ve Van depremlerinde mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Gençler, daha sonra toplanan bağışlarla köylerde çocuklar için park yaptı, çatısı olmayan vatandaşların evine çatı kurdu.

İYİLİK HAREKETİ BÜYÜDÜKendilerini 'Uğur Böcekleri' diye adlandıran ve sayıları her geçen gün çoğalan gençler, geçen yıl ise 33 dönümlük araziye sebze ve meyve ekerek, mahsulleri kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Yaptıkları yardımlarla yetinmeyen gençler, bu yıl da 'Balık vermeyi değil, balık tutmayı öğret' sözünden esinlenip, köy köy gezerek ihtiyaç sahibi ailelere hayvancılıkta gelir elde etmeleri için tavuk dağıttı.Yurt içi ve yurt dışından toplanan bağışlarla, 7 ilçeye bağlı köyleri gezip, bin adet tavuk ile tavuk yemi dağıtan gençler, bu tavukların yaptığı yumurtaları da köylülerden satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.'ÖZELİKLE KADINLARA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'Başta sosyal medya üzerinden oluşturdukları Uğur Böceği Dayanışmasını, daha sonra derneğe dönüştürdüklerini açıklayan Seda Canpolat, amaçlarının yoksulluğu azaltıp, özellikle kadınlara destek sağlamak olduğunu dile getirdi. Seda Canpolat, "Yaklaşık 2 yıl önce Uğur Böceği Dayanışması başlattık ve yüzlerce çocuğa hediyeler ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl 33 dönümlük alana bostan ekimi yaptık. Elde ettiğimiz sebze ve meyveleri, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttık. Aynı zamanda satış da yaptık ve oradan elde ettiğimiz geliri, ailelerimize dağıttık. Bu yıl ne yapabiliriz diye düşündük. İnsanları üretime teşvik etmek amaçlı, tavuk projesini hayata geçirdik. Özellikle kadınlara bu alanda destek vermek istiyoruz. Çünkü kadın yaşamdır. Ona bir şey verdiğin zaman, ne kadar büyütüp filizlendireceğini, hepimiz çok iyi biliyoruz. Yoksulluğun ortadan kalkmasını istiyoruz" dedi.'İYİLİK YAPMAK İSTİYORSAN BALIK TUTMAYI ÖĞRET'Konfüçyüs'ün, 'Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan, ona balık verme, balık tutmayı öğret' sözünden esinlenerek, vatandaşlara tavuk dağıttıklarını anlatan Canpolat, "İnsanlara erzak vermek yerine, bu tarz bir şey yapmayı düşündük. Her ailemize, ilk etapta 50 tane tavuk ve bir torba yem verdik. Bunlar başlangıç aşaması. Bundan sonra da denetimlerini yapacağız. 6 ay sonra 50 tane daha tavuk kendilerine vereceğiz. Bu şekilde onları üretime kazandıracağız. İnsanlar tavukları beslesin ve yumurtalarını satarak, ev bütçesine katkı sağlasın. Genelde erzak kolileri dağıtılıyor. Bu, kesin çözüm değildir. Biz de üreterek geçimlerini sağlayabilecekleri tavukları dağıttık. Bu şekilde insanlar daha mutlu olacaklardır, eminiz buna. İlk etapta bir ailemize inek almıştık, ama inek çok maliyetli. Tavuğun masrafı çok düşük ve sürekli bir kazanç. Bu nedenle tavukta karar kıldık. Keçi dağıtımını da düşünüyoruz. Maddi durumu kötü olan kişilere, kurbanlık keçi vereceğiz" diye konuştu.

Hozat'ın Yenidoğdu köyünde yaşayan ve gençlerin duyarlı hareketinden dolayı duygulandığını dile getiren Aslı Güler (73) ise "Bize tavuk verdiler. Bu güzel gençlerden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ederim. Tavukları beslerim, yumurtasını satarım, ihtiyacımı karşılarım" dedi.


Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar
Köy köy gezip canlı tavuk dağıttılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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