Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor

05.01.2021 07:56 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:00
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, emekli bankacı Huri Dönmez (58), arkadaşlarıyla köy köy gezerek sokak hayvanlarını besliyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, emekli bankacı Huri Dönmez (58), arkadaşlarıyla köy köy gezerek sokak hayvanlarını besliyor. Huri Dönmez, "Sevgiden başka hiçbir şey istemiyorlar. Bir kap su, bir kap mama ve sevgi. Hayvanların bizlerden istedikleri bunlar" dedi. 

Ereğli'de 2006 yılında emekli olduktan sonra kendini sokak hayvanlarına adayan Huri Dönmez, kendi imkanlarıyla aldığı mamaları mahalleleri gezerek can dostlarına dağıtmaya başladı. Çevresindeki arkadaşlarının da desteğiyle çalışmasını genişleten Huri Dönmez, aracıyla köyleri dolaşmaya başladı. Dönmez, elde ettiği mama ve diğer yiyecekleri de köylerde kırsal kesimde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ulaştırıyor. 

Huri Dönmez, haftanın 3 günü aracıyla köyleri dolaştığını belirterek, "Biz bu işi gönüllü yapmaya başladık. 2006 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Yapabildiğim kadarı ile bütün hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Ölen hayvanlarımız var. Onların defin işlemini yapıyoruz" dedi. 

Hayvanların sadece pandemi döneminde değil her gün yardıma muhtaç olduklarını ifade eden Dönmez, "Vatandaşlarımıza çağrım olacak. Herkes duyarlı olsun. Hayvanları sevmek zorunda değiller. Ancak, onlar için bir kap su ve bir kap mama bıraksınlar. Onlara eziyet ve işkence etmesinler. Sadece bu hayvanların bizlerden istediği sevgi. Sevgiden başka hiçbir şey istemiyorlar. Bir kap su, bir kap mama ve sevgi. Hayvanların bizlerden istedikleri bunlar. Zarar vermesinler yeter" diye konuştu.  


Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Orkun Işıtmak İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Kaza Kasım Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 08:04:10. #1.15#
title