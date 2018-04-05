Köy Konağı ve Okuldan Çaldıkları Malzemeleri Satmışlar

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir köy konağı ile okuldan çaldıkları bilgisayar, jeneratör, plastik ve demir kapı, kalorifer petekleri, elektrik kabloları, sandalye ve banyo bataryaları sattıklarını iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Alembeyli köyündeki köy konağından hırsızlık yapıldığını fark eden köy muhtarı, durumu jandarmaya bildirdi. Köyde incelemelerde bulunan jandarma, köy konağının yanı sıra köyün ilkokulundan da hırsızlık yapıldığını belirledi.

Köy konağı ve okulundan 290 plastik sandalye, çeşitli mutfak malzemeleri, 3 bilgisayar, jeneratör, plastik ve demir kapılar, kalorifer petekleri, elektrik kabloları, sandalye ve banyo bataryalarının çalındığı tespit edildi.

Jandarma, hırsızlık olayını H.D, F.S. ve M.K'nin yaptığını, çalınan malzemelerin kamyonetle Ankara'ya götürülerek burada bir iş yerine satıldığı bilgisine ulaştı.

Ankara'da gözaltına alınan H.D, F.S. ve M.K. ile çalıntı malzemeleri satın alan O.G. ve V.Ç, Sungurlu'ya getirildi. Haklarında çalıntı malzeme satın almak suçundan işlem yapılan O.G. ile V.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen H.D, F.S, ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

El konulan malzemeler, köy muhtarlığına teslim edildi.