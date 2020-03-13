Köy kahvesinde koronavirüsle mücadele toplantısı
Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyündeki kahvehanesde koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi.
13.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:30
Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyündeki kahvehanesde koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bireysel ve toplum olarak alınması gereken tedbirler anlatıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, etkinlikteki konuşmasında, ellerin sık sık sabunla yıkanması, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi gerektiğini anlattı.
Programa katılan öğretmenlere de tavsiyelerde bulunan Irmak, "Biz eğitimciyiz, temizliğimize dikkat edeceğiz. Sınıflar, koridorlar, lavaboların bulunduğu yerler dezenfekte edilecek. Gerekli görev dağılımları yapılacak ve titiz davranılacak." dedi.
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Kaynak: AA