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Köy kadınlarından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kırklareli'nin Armağan köyünde yaşayan kadınlar yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

20.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:25
Köy kadınlarından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kırklareli'nin Armağan köyünde yaşayan kadınlar yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yaklaşık 500 nüfuslu Armağan köyü sakinleri de katıldı.

Vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı. Bazı vatandaşlar alkış yaparken, bazı vatandaşlar ise çanlar ile sağlık çalışanlarına moral verdi.

Köy Muhtarı Recep Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının zorlu mesleklerini icra ettiklerini belirterek tüm sağlık personeline Allah'tan kolaylıklar dileğinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden kovid-19 ile mücadele ettiklerini belirten Dal, köy sakinleri olarak sağlık personeline destek olabilmek amacıyla alkış yaptıklarını anlattı.

Sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Dal, bu kötü günlerin en kısa sürede sona ermesi için dua ettiklerini belirtti.

Köy sakinlerinden Zehra Dal ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına dua ettiklerini bildirdi.

Dal, köy kadınları olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını dile getirdi.

Köy kadınlarından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Köy kadınlarından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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