Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, köy kadınlarına buzağı bakım eğitimi verildi.

Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde bir kahvehanede düzenlenen eğitimde, kadınlara buzağı ölümlerinin önlenmesi konusunda veteriner hekim Fevzi Atmaca, tarafından bilgilendirildi.

Atmaca, buzağı ölümlerinin önemli bir konu olduğunu belirterek, besicilerin daha fazla bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Buzağı ölümlerini en alt seviyeye indirmek için çalıştıklarını belirten Atmaca, köy köy gezerek besicileri bilgilendireceklerini belirtti.