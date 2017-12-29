Köy İmanının Yazdığı Tasavvuf Kitabı "Ölüm Var" Büyük İlgi Görüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir köyde imamlık yapan Ertuğrul Arıevi'nin yazdığı "Ölüm Var" isimli tasavvuf kitabı yayınlandı.



Arıevi, yazdığı tasavvuf kitaplarıyla büyük ilgi görürken, son kitabı "Ölüm var" yayınlandı. Kitabının ön sözünde de tasavvuftan bahseden Yazar Arıevi şu ifadelere yer verdi:



"Kalbimizle değil, nefsimizle konuştuğumuzdan, dediklerimiz tesir etmiyor. Ne yaptıklarımız söylüyor, ne söylediklerimizi yapıyoruz. Kendi gündemimizi belirleyemiyor, başkalarının rüzgarında kayboluyoruz. Okumuyor, eleştiriyor, eleştirinin dozunu da kaçırıyoruz. Her şeyin ortasını tavsiye eden peygamberin ümmeti olarak ifrat ve tafritte yer arıyoruz. Bugün ne yaptım yerine neler yıktım uğraşındayız. Asıl söylemek isteğim ne biliyor musunuz? Ölüm var ve biz yokmuşuz gibi yaşıyoruz. Ölümün olduğunu söyleyip öleceğimizi hiç hesaba katmıyoruz. Dünya işte kefeni boynuna dolarda, gelinlik giydim sanırsın aynen öyle sanıyoruz yalan dünyanın güzelliğine geçici şaşasına mülküne varlığına aldanıp ahret gibi sonsuz ebedi bir hayattı unutuyoruz. Ölümden sonrası için hiç hazırlık yapmıyoruz ama sorarak da Müslümanız, en kalitelisinden bayrak tutanların olduğunuzu ifade ediyoruz." - AFYONKARAHİSAR