Köy imamı, 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıp alışverişini yapıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Keskin

Köy imamı, 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıp alışverişini yapıyor

Köy imamı, 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıp alışverişini yapıyor Köy imamı sokağa çıkamayanların eli ayağı oldu Kırıkkale'de bir köy imamı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların hem hayvanlarını otlatıyor...

21.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:27
Köy imamı, 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıp alışverişini yapıyor

Köy imamı, 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıp alışverişini yapıyor

Köy imamı sokağa çıkamayanların eli ayağı oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir köy imamı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların hem hayvanlarını otlatıyor hem de alışverişlerini yapıyor.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmaları yasaklandı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde cami imamlığı görevini sürdüren Gürkan Güvenç, sokağa çıkmaları geçici süreyle kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara adeta el ayak oluyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların hayvanlarını otlatıp alışverişlerini yapan köy imamı hane hane gezerek de ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.

"Vatandaşların hayvanlarını otlatıyorum"

Vatandaşlar için sabaha kadar görev yapmaya hazır olduğunu belirten cami imamı Gürkan Güvenç, "Köydeki 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıyorum. Biz onlar için camilerde değil, sahada da görev yapmaya hazırız. Rabbim bir an önce bu virüsten bizleri kurtarsın. Alemi İslam'a ve ülkemize huzurlu ve sağlıklı yıllar diliyorum. Köyümüzde 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan Zihni amca ve Telli teyzenin su ihtiyaçlarını getirdim. Keskin müftülüğü görevli arkadaşlarım olarak gizlerde bu şekilde görevimizi yaptık. Ülkemden sadece evde kalmalarını istiyorum" dedi.

Köy imamı, 65 yaş üstü vatandaşların hayvanlarını otlatıp alışverişini yapıyor

Kaynak: İHA

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