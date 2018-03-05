Köy Halkından TSK Güçlendirme Vakfına Bağış

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tekke köyü sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla topladıkları 2 bin 800 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı.



Köy Muhtarı Kadir Gedizli'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlere destek olmak için köy halkıyla yaptığı görüşme sonucunda ortaya çıkan fikirle 2 bin 800 lira para toplandı. Toplanan para, Köy Muhtarı Gedizli tarafından TSK Güçlendirme Vakfı banka hesabına yatırıldı.

Gedizli, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türk köylüsünün yine Mehmetcik'in arkasında olmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Köy halkına TSK Güçlendirme Vakfına bağış yapmak istediğimizi söyleyince herkes gönlünden kopanı verdi. Her zaman askerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Mehmetçik bizim askerimiz, vatan bizim vatanımız. Hem devletimizin hem de Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla böyle bir bağışta bulunduk."