Köy halkından herkese örnek olacak kurban kesimi
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Köy halkından herkese örnek olacak kurban kesimi

Köy halkından herkese örnek olacak kurban kesimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir köy halkı imece usulü ile aldığı kurbanlığı keserek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Afyonkarahisar'da bir köy halkı imece usulü ile aldığı kurbanlığı keserek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Köylüler tarafından ortaklaşa kesilen dana kurban kesemeyen köylülere dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde köy imamı tarafından bu yıl farklı bir kurban organizasyonu yapıldı. İmam Muhammed Kazankaya, köyde kurban kesemeyen vatandaşlar için köylüler arasında toplanan para ile büyükbaş kurbanlık aldı. Kurban bayramının ikinci gününde köylülerin katkıları ile alınan kurbanlık yine köylüler tarafından kesilip, parçalanıp, kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Derbent Köyü İmam Hatibi Muhammed Kazankaya, ihtiyaç sahipleri ve yetimler için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle yurt dışındaki ve yurt içindeki kardeşlerimizle ihtiyaç sahipleri için birleştik. Büyükbaş kurbanımızı aldık. Kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Özellikle yurt dışındaki gurbetçilerden bizleri destekleyen ağabeylerimiz var. Yurt içinden fedakar Derbent köyü halkıyla beraber bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Kesilen kurban etleri tamamen ihtiyaç sahipleri yetimlerimiz var, yaşlılarımız var. Aynı zamanda çocukları olup maddi konuda sıkıntılı kardeşlerimizi unutmak istemedik. Özellikle onlar için yapılan bir organizasyon bu" dedi.

Kurban kesimine katkıda bulunan Veysel Kutlu isimli gurbetçi bir vatandaş Almanya'dan bu organizasyon için Derbent köyüne geldiğini belirterek, "Kurban kesemeyen vatandaşlara destek olabildiysek ne mutlu bize. Almanya'dan bizlere destek veren arkadaşlar teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun dedi" diye konuştu.

(Hayati Kanat/İHA)

Köy halkından herkese örnek olacak kurban kesimi
Köy halkından herkese örnek olacak kurban kesimi
Köy halkından herkese örnek olacak kurban kesimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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