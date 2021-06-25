Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü
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Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü

Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Köyü'nde odunlukta çıkan yangın, köy gençleri ve itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Köyü'nde odunlukta çıkan yangın, köy gençleri ve itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın gece saatleri Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haydar Kaplan'a ait evin yanında bulunan odunlukta yangın çıktı. Odunluktan çıkan alevleri gören çevredekiler ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve köy gençlerinin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunluk kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü
Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü
Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü
Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü
Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü
Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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