Köy evinin bahçesini esrar tarlası yapmış
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Köy evinin bahçesini esrar tarlası yapmış

Köy evinin bahçesini esrar tarlası yapmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir evin bahçesine ekili Bin 250 kök esrar bitkisi ile evde yapılan aramada 350 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir evin bahçesine ekili Bin 250 kök esrar bitkisi ile evde yapılan aramada 350 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM şube, JASAT timi ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde E.K. adlı kişinin evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada evin bahçesine ekilmiş olarak bulunan Bin 250 kök esrar bitkisi ile evde kurutulmuş şekilde 350 gram esrar maddesi ile 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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