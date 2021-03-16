Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza
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Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza

16.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:53
Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza

UŞAK'ta, müzikhole çevrilen eve düzenlenen baskında 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi.

UŞAK'ta, müzikhole çevrilen eve düzenlenen baskında 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi. Ev sahibi hakkında ise, soruşturma başlatıldı. 

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle Çarık köyündeki bir evin, müzikhola çevrildiğini belirledi. Gündüz ev, gece müzikhol olarak kullanılan adrese  baskın yaptı. Evde müzik eşliğinde eğlenen 20 kişi yakalandı. Ev sahibi hakkında adli soruşturma başlatılırken, eğlenirken yakalanan 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uygulandı.

Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza
Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza
Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi DAVULCU

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